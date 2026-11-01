Noida News: सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग

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नोएडा। डीडी आरडब्ल्यूए फेडरेशन और एमएसएमई संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त डीसीपी नोएडा जोन प्रीति यादव से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान कानून-व्यवस्था, व्यापारियों की सुरक्षा, महिलाओं की समस्याओं और नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। डीसीपी ने शांति और आमजन की सुरक्षा को पुलिस की प्राथमिकता बताया। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। इस मौके पर डीडी आरडब्ल्यूए फेडरेशन अध्यक्ष एनपी सिंह, एमएसएमई अध्यक्ष सुरेंद्र नाहटा, संजीव कुमार और एके सरीन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो