Noida News: सरकारी डिस्पेंसरी संग आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की मांग

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-73 स्थित सर्फाबाद गांव में सरकारी डिस्पेंसरी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की मांग को लेकर शुक्रवार को युवा टीम सर्फाबाद ने सीएमओ डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। संस्था ने बताया कि डिस्पेंसरी निजी भवन में चल रही है, जिसका हर महीने 21,250 रुपये किराया दिया जा रहा है। संस्था ने सरकारी भवन बनाकर किराये का खर्च बचाने और ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग की। साथ ही ककराला की तर्ज पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की मांग की। सीएमओ ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।