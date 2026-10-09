फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Demand to close meat shops during Navratri

Noida News: नवरात्र में मीट की दुकानें बंद कराने की मांग

Fri, 09 Oct 2026 06:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 06:45 PM IST
विज्ञापन
Demand to close meat shops during Navratri
दनकौर। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद कराने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष त्रिलोक के नेतृत्व में एसीपी-3 ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम और दनकौर कोतवाली प्रभारी मनोज चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संजीव सालवान, रेखा, प्रोफेसर संध्या, गौरव नागर, लीलू, सनोज भाटी, योगेंद्र भाटी, कपिल भाटी, सुरेंद्र बंसल, सोनू नागर, मेजर नागर, विनीत नागर, वीरेंद्र छोकर और सतीश समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed