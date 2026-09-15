Noida News: एयरपोर्ट का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर रखने की उठी मांग

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यमुना सिटी। जेवर में नवनिर्मित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर रखने की मांग उठी है। महर्षि दयानंद सरस्वती सिद्धांत प्रचार समिति जेवर के पदाधिकारियों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्हें मांग को सरकार तक पहुंचाने और सकारात्मक परिणाम का आश्वासन दिया गया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करते हुए लोगों को जागरूक करने और उनकी सोच विकसित करने का कार्य किया। एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने से युवा उनके विचारों और आदर्शों को जानने के लिए प्रेरित होंगे। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो



-एसडीएम से मिलकर लोगों ने सौंपा ज्ञापन, सरकार तक भेजने का मिला आश्वासन