Noida News: ई-बसों के संचालन को लेकर बैठक की मांग

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नोएडा। शहर में 200 नई ई-बसों के संचालन की पहल का फोनरवा ने बृहस्पतिवार को स्वागत करते हुए बसों के रूट और बस स्टॉप तय करने से पहले आरडब्ल्यूए से सुझाव मांगने का अनुरोध किया है। फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश का आभार जताया है।फोनरवा के महासचिव केके जैन ने कहा कि बस सेवा का अधिकतम लाभ तभी मिल सकेगा, जब रूट और बस स्टॉप तय करते समय निवासियों की जरूरतों और सुझावों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने प्राधिकरण के सीईओ से रूट और बस स्टॉप को अंतिम रूप देने से पहले फोनरवा पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में विभिन्न सेक्टरों की आरडब्ल्यूए से मिले सुझाव प्राधिकरण के सामने रखे जाएंगे। इसके साथ ही, फोनरवा ने रूट तय करते समय आवासीय सेक्टरों, प्रमुख बाजारों, मेट्रो स्टेशनों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक क्षेत्रों और दिल्ली से जुड़ने वाले प्रमुख मार्गों को प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया है।