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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Demand for a halt of the Gomti Express at Dadri station

Noida News: गोमती एक्सप्रेस के दादरी स्टेशन पर ठहराव की मांग

Sat, 10 Oct 2026 08:23 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 08:23 PM IST
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Demand for a halt of the Gomti Express at Dadri station
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी रेलवे स्टेशन पर गोमती एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित कराने की मांग उठाई गई है। आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डॉ. आनंद आर्य ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। डा. आनंद आर्य ने कहा कि दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित दादरी रेलवे स्टेशन गौतमबुद्ध नगर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन से प्रतिदिन कई लंबी दूरी की ट्रेनों का आवागमन होता है। प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल के लिए एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव और संचालन होने से यात्रियों को सुविधा मिली है, लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए सीधी रेल सुविधा का अभाव है।
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