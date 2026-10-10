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बुलंदशहर के ध्यानार्थ : डिलीवरी ब्वॉय पर गार्ड के सिर पर पत्थर मारने का आरोप

Sat, 10 Oct 2026 08:28 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 08:28 PM IST
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Delivery boy accused of hitting guard on the head with a stone.
ग्रेनो वेस्ट की फ्रेंच अपार्टमेंट सोसाइटी के गेट नंबर-1 पर हुई घटना
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की फ्रेंच अपार्टमेंट सोसाइटी में रजिस्टर में एंट्री करने को लेकर सिक्योरिटी गार्ड और डिलीवरी बॉय के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि कहासुनी के दौरान डिलीवरी बॉय ने गार्ड के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। इससे गार्ड घायल हो गया। सूचना पर पहुंची बिसरख थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी डिलीवरी ब्वॉय को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ शांति भंग की धारा में कार्रवाई की है।

पुलिस के मुताबिक, घटना शुक्रवार को सोसाइटी के गेट नंबर-1 पर हुई। डिलीवरी ब्वॉय अर्जुन शर्मा, निवासी बुलंदशहर की सिक्योरिटी गार्ड अमित कुमार से एंट्री को लेकर बहस हो गई थी। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और डिलीवरी ब्वॉय ने हमला कर दिया। कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह का कहना है कि मामले में आरोपी अर्जुन शर्मा को हिरासत में लेकर शांति कार्रवाई की। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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