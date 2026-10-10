दिल्ली प्रदर्शन: किसान नेताओं ने सीईसी के इस्तीफे की मांग की, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर की नारेबाजी

किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉ. रूपेश वर्मा ने कहा कि देश के लोकतंत्र पर तीन स्तरों पर हमला हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में वोट चोरी के आरोप लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। वहीं, चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाने वालों को नजरबंद कर विरोध की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से नागरिकों के बोलने, शांतिपूर्ण विरोध करने और अपनी बात रखने के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति और विरोध के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।