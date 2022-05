{"_id":"62704c7f1d2d8137f3793693","slug":"deadly-attack-on-customers-in-noida-restaurant-involved-owner-and-staff-arrested","type":"story","status":"publish","title_hn":"सनसनी : नोएडा के रेस्तरां में ग्राहकों पर फिर जानलेवा हमला, मालिक और स्टाफ ने किया लहूलुहान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नोएडा Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Tue, 03 May 2022 02:56 AM IST