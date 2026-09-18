Noida News: कबड्डी में बेटियों ने दिखाई प्रतिभा, साईं खेलो सेंटर बना चैंपियन

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संवाद न्यूज एजेंसीयमुना सिटी। जेवर के श्रीदाऊजी मंदिर मेले में चल रही कबड्डी प्रतियोगिता में शुक्रवार को फाइनल मुकाबले हुए। बेटियों ने चैंपियन बनने के लिए पूरी जान लगा दी। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की साईं खेलो सेंटर की टीम विजेता बनी। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ ही 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार मिला। वहीं उपविजेता रही आईटीबीपी-बी की टीम को 31 हजार रुपये और ट्रॉफी प्रदान की गई। शनिवार को पुरुष टीमों के मुकाबले होंगे।प्रतियोगिता में बेस्ट प्लेयर का खिताब अंकिता चंदेल को दिया गया। उन्हें साइकिल देकर सम्मानित किया गया। महिला कबड्डी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की कुल 24 टीमों में मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला आईटीबीपी और सर्वोदय इंटर कॉलेज, वेना की टीमों के बीच खेला गया। मुकाबले के दौरान बालिका खिलाड़ियों ने मैदान में दमखम दिखाया। खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों का ध्यान खींचा और पूरे मुकाबले के दौरान मैदान में उत्साह बना रहा। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल प्रबंधन की ओर से सभी टीमों के लिए भोजन, विश्राम और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में हरीश कुमार शर्मा, अमोल कुमार शर्मा, आशीष कुमार सिंह के अलावा अश्वनी शर्मा, दिव्यांशु शर्मा, ओमदत्त शर्मा और कुलदीप तालान मौजूद रहे।रागनी के मुकाबले भी हुएमेले में शुक्रवार को रागनी के मुकाबले हुए। रागनी मुकाबले में शनिवार को दीपा चौधरी एंड पार्टी अपनी प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम का आयोजन नरेश शर्मा और निखिल शर्मा की ओर से किया जा रहा है। रागिनी कार्यक्रम को लेकर मेले में पहुंचने वाले लोगों में खासा उत्साह है। शाम के समय होने वाले इस कार्यक्रम में लोकगीत और रागिनी की प्रस्तुतियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी।