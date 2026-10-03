Noida News: नीचे लटके तारों से खतरा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 09:13 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 09:13 PM IST
विज्ञापन
फोटो...
बिलासपुर (संवाद)। दलेलगढ़ के मुख्य मार्ग पर जर्जर और नीचे लटके बिजली के तार हादसे का खतरा बने हुए हैं। बिलासपुर से दलेलगढ़, बागपुर, बरसात, इमलिया और लक्सर को जोड़ने वाले इस मार्ग पर दिन-रात वाहनों की आवाजाही रहती है। स्थानीय निवासी अमित भाटी, करनाल शर्मा और सुरेंद्र भाटी ने बताया कि तारों को दुरुस्त कराने के लिए कई बार एनपीसीएल अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जल्द समस्या दूर करने की मांग की है।
विज्ञापन
बिलासपुर (संवाद)। दलेलगढ़ के मुख्य मार्ग पर जर्जर और नीचे लटके बिजली के तार हादसे का खतरा बने हुए हैं। बिलासपुर से दलेलगढ़, बागपुर, बरसात, इमलिया और लक्सर को जोड़ने वाले इस मार्ग पर दिन-रात वाहनों की आवाजाही रहती है। स्थानीय निवासी अमित भाटी, करनाल शर्मा और सुरेंद्र भाटी ने बताया कि तारों को दुरुस्त कराने के लिए कई बार एनपीसीएल अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जल्द समस्या दूर करने की मांग की है।