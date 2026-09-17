Noida News: मार्टिन के शतक से जीता कॉरपोरेट

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर- 126 न्यूलैंड्स क्रिकेट मैदान में बुधवार रात को वीक डे नाइट टूर्नामेंट का लीग मैच खेला गया। कॉरपोरेट क्लब ने मुकाबला 9 विकेट से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए द डॉमिनेटर्स ने 9 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए कॉरपोरेट क्लब ने 1 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिए। क्लब के एलिन मार्टिन नाबाद 117 रन की पारी खेल कर बेस्ट बल्लेबाज बने। वहीं मोहित सेठी 4 विकेट झटक कर बेस्ट गेंदबाज रहे।