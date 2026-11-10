Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Contractual employees will receive the benefit of graContractual employees will receive the benefit of gratuity.tuity.

Noida News: संविदा कर्मियों को मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ

Tue, 10 Nov 2026 08:34 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 08:34 PM IST
विज्ञापन
Contractual employees will receive the benefit of graContractual employees will receive the benefit of gratuity.tuity.
नोएडा (संवाद)। जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत करीब 1200 संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारियों को अब ग्रेच्युटी के साथ कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा। संगठन की 28 सितंबर को हुई बैठक में बनी सहमतियों के आधार पर इस बार एमडी कार्यालय से जारी आरओपी में इन सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 15 हजार रुपये तक के मानदेय वाले कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। वहीं, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा कैशलेस स्वास्थ्य बीमा के लिए एक्सिस बैंक से करार की प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरा होने पर कर्मचारियों को पांच लाख रुपये का बीमा और तीन लाख रुपये का टॉपअप मिलाकर करीब आठ लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। संगठन के पदाधिकारी मयंक ठाकुर ने इसे कर्मचारियों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed