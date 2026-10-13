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Noida News: सड़क निर्माण बीच में छोड़कर गायब हुआ ठेकेदार

Tue, 13 Oct 2026 08:35 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:35 PM IST
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Contractor vanished, leaving road construction midway.
बिलासपुर (संवाद)। तालड़ा गांव में आरसीसी सड़क का निर्माण कर रहा ठेकेदार एक माह से काम बीच में छोड़कर गायब है। निर्माण के दौरान रास्ते में पड़ने वाली पुलिया भी तोड़ दी गई थी, जिसे अब तक दोबारा नहीं बनाया गया है। इससे ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीण किन्नी हवलदार, धर्मवीर, राशिद, पप्पी और दुर्जन सिंह ने बताया कि गांव के आरंभ से अंत तक करीब 500 मीटर लंबी सड़क का निर्माण होना था। लेकिन ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर चला गया। रास्ता क्षतिग्रस्त होने और पुलिया टूटी होने से तालड़ा के अलावा रोशनपुर, धनौरी और जनेदपुर के ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने अधूरे निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग की है।
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