Noida News: सेक्टर-40 में पहुंचा गंदा पानी, अन्य सेक्टरों में टैंकर के सहारे काम जारी

नोएडा। शहर के कई सेक्टरों में पानी की आपूर्ति को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कहीं गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है तो कहीं नियमित जलापूर्ति प्रभावित होने से लोगों को टैंकरों के सहारे काम चलाना पड़ रहा है। सेक्टर-40 में घरों तक पहुंच रहे गंदे पानी को लेकर निवासियों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि दिवाली के आसपास हर साल पानी की गुणवत्ता खराब होने की समस्या सामने आती है।सेक्टर-40 आरडब्ल्यूए के महासचिव मोहिंदर सिंह ने बताया कि सेक्टर में लगातार गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। पानी की गुणवत्ता देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे ठीक से शोधित किया गया है। वहीं, अन्य सेक्टरों में भी जलापूर्ति बाधित होने से लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। निवासियों ने प्राधिकरण से पानी की गुणवत्ता की जांच कराने और नियमित साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। ब्यूरो