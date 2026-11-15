Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Construction of the interchange is in its final stage.

Noida News: इंटरचेंज का निर्माण आखिरी चरण में

Sun, 15 Nov 2026 09:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:57 PM IST
विज्ञापन
Construction of the interchange is in its final stage.
यमुना सिटी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले अफजलपुर-जगनपुर इंटरचेंज का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके रैंप का काम भी आखिरी दौर में है। नवंबर के अंत तक इस पर आवागमन शुरू कराने की तैयारी है। इसके शुरू होने से दोनों एक्सप्रेसवे के बीच आवागमन आसान हो सकेगा। करीब 270 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इंटरचेंज का निर्माण करा रहा है। परियोजना को पहले दिवाली तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, बिजली की उच्च क्षमता वाली लाइन की शिफ्टिंग में देरी से निर्माण प्रभावित हुआ। अब लाइन शिफ्टिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। इंटरचेंज के रैंप और अन्य हिस्सों का काम तेजी से पूरा कराया जा रहा है। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed