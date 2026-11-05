Noida News: कांग्रेस ने मनाया दिवाली मिलन समारोह
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:08 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:08 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। जिला कांग्रेस कमेटी ने बृहस्पतिवार को वाईएमसीए क्लब में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया। जिसमें संवाद का आयोजन हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि दिवाली केवल उत्सव नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और सामाजिक एकता फैलाने का अवसर है। उन्होंने दावा किया कि अगली दिवाली तक देश में राजनीतिक बदलाव हो जाएगा। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। ब्यूरो
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