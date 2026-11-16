Noida News: हवेलिया वैलेनोवा पार्क सोसाइटी में कैम हैंडओवर पर टकराव

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वार्डन पर निजी सुरक्षाकर्मी और कथित बाउंसर तैनात कर प्रक्रिया रोकने का आरोप, एओए ने मेंटेनेंस का पूरा रिकॉर्ड सौंपने की मांग कीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित हवेलिया वैलेनोवा पार्क में कॉमन एरिया मेंटेनेंस (सीएएम) के हस्तांतरण को लेकर बिल्डर और निवासियों के बीच विवाद गहरा गया है। निवासियों ने बिल्डर की ओर से नियुक्त मेंटेनेंस कंपनी वार्डन पर हैंडओवर प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि निर्वाचित अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) को रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपने से रोकने के लिए निजी सुरक्षाकर्मियों और कथित बाउंसरों को तैनात किया गया। इससे सोसाइटी में नाराजगी है।निवासी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि सोमवार को एओए पदाधिकारियों और निवासियों ने मेंटेनेंस व्यवस्था अपने हाथों में लेने की दिशा में कदम उठाए थे। इसी दौरान वार्डन की ओर से निजी सुरक्षाकर्मी और कथित बाउंसर तैनात किए गए। निवासियों के मुताबिक, इससे हैंडओवर प्रक्रिया प्रभावित हुई। उनकी मांग है कि बिल्डर के नियंत्रण वाली मौजूदा व्यवस्था समाप्त कर एओए की ओर से नियुक्त नई फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी (एफएमएस) को जिम्मेदारी सौंपी जाए।