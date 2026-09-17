Noida News: डूब क्षेत्र प्रदर्शन में तीन महिलाओं में हालत बिगड़ी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 09:44 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 09:44 PM IST
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नोएडा। डूब क्षेत्र की बिजली बहाली की मांग को लेकर सेक्टर-123 में किए जा रहे धरने के दौरान तीन महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अन्य प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना जारी रखा। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान परिषद के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने बताया बिजली की मांग को लेकर 23 महिलाएं व 8 पुरुष भूख हड़ताल पर बैठे थे। बृहस्पतिवार को तीन महिलाओं भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी स्थिति में अभी सुधार है। ब्यूरो
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