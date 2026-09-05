Noida News: कंप्यूटर लैब से संवरेगा बच्चों का भविष्य, खेड़ी-भनौता के इंटर कॉलेज में हुई शुरुआत

- मेगमीट इलेक्ट्रिकल और प्रेमांश फाउंडेशन की पहल, विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा और आधुनिक कौशल से जोड़ने का प्रयाससंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। दादरी क्षेत्र के खेड़ी-भनौता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज में शनिवार को मेगमीट इलेक्ट्रिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और प्रेमांश फाउंडेशन की संयुक्त पहल से कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया गया। कंपनी ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत विद्यालय में कंप्यूटर और अन्य आवश्यक शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा, आधुनिक तकनीक और भविष्य के रोजगारपरक कौशल से जोड़ना है।कंप्यूटर लैब का उद्घाटन मुख्य दादरी विधायक के बेटे दीपक नागर ने फीता काटकर किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संतराम वर्मा, प्रबंधक अभय सिंह, मेगमीट इलेक्ट्रिकल के महाप्रबंधक चेंग जुन, वरिष्ठ प्रबंधक एचआर चेतन शर्मा, वित्त प्रबंधक दीपक रोहिल्ला, प्रेमांश फाउंडेशन की संस्थापक डॉ. शिखा शुक्ला आदि मौजूद रहे।