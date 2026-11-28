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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। रूप सिंह फाउंडेशन ने शनिवार को खेड़ी और भनौता गांव के तीन प्राथमिक विद्यालयों में ‘मिशन शिक्षा, हर हाथ में कलम’ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान मेधावी बच्चों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्राथमिक विद्यालय खेड़ी नंबर-1 के प्रधानाध्यापक नजीर खान ने कहा कि फाउंडेशन के सहयोग और प्रेरणादायी विचारों से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है।