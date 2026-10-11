सोसाइडी के बाहर डिलीवरी राइडरों में घमासान: ऑर्डर डिलीवरी को लेकर हुआ विवाद, दौड़ा-दौड़ाकर मारा, देखें वीडियो

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है सड़क पर दो पक्षों में विवाद हो रहा है। एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीट रहे हैं। वहीं बचने के लिए युवक सोसाइटी में घुस जाता है। इस दौरान सोसाइटी के गार्ड बीच बचाव करते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि सभी के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा चुकी है। घटना केवल राइडरों के आपसी विवाद से जुड़ी थी।