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'स्कूल ठीक करो' अभियान: सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने नोएडा से किया लॉन्च, बोले- ऑडिट से सामने आएगी जमीनी हकीकत

Tue, 15 Sep 2026 02:20 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 15 Sep 2026 02:20 PM IST
सार

सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने दिल्ली से सटे नोएडा में 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि नोएडा उत्तर प्रदेश के बेहतर जिलों में से एक है, इसलिए स्कूलों की स्थिति अच्छी होने की उम्मीद है।

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CJP Spokesperson Saurabh Das LaunchesSchool Theek Karo Campaign Audit in Noida
सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने नोएडा में 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत स्कूल ऑडिट की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के पढ़ने की स्थितियों का जमीनी स्तर पर आकलन करना है। उन्होंने कहा कि नोएडा उत्तर प्रदेश के बेहतर जिलों में से एक है, इसलिए स्कूलों की स्थिति अच्छी होने की उम्मीद है।
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सौरभ दास ने बताया कि वे आज नोएडा आए हैं। यहां कुछ स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा। इसका लक्ष्य स्कूलों की वास्तविक स्थिति को सामने लाना है। उन्होंने युवाओं से भी इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। 

दास चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा अपने आसपास के स्कूलों का ऑडिट करें। वे देखें कि उनके पड़ोस के स्कूलों की क्या स्थिति है। साथ ही, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा कि वे आज नोएडा के स्कूलों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। यह अभियान शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 

'स्कूल ठीक करो' अभियान का मकसद
'स्कूल ठीक करो' अभियान का मुख्य लक्ष्य स्कूलों की मौजूदा स्थिति की जांच करना है। यह बच्चों को मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता को भी परखेगा। प्रवक्ता ने कहा कि वे वास्तविकता को सामने लाएंगे, चाहे स्थिति कैसी भी हो। इस ऑडिट से स्कूलों में सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

युवाओं से की ये अपील
सौरभ दास ने उत्तर प्रदेश के युवाओं से इस जिम्मेदारी को उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि युवा अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों का ऑडिट करें। इससे स्थानीय स्तर पर स्कूलों की दशा और दिशा का पता चलेगा। यह अभियान शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास है।
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