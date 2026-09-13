Noida News: बच्चों ने रोपे पौधे, हरियाली का लिया संकल्प

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। नेफोवा फाउंडेशन ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से रोजा गोल चक्कर के पास मेगा प्लांटेशन ड्राइव के तीसरे चरण का आयोजन किया। मौके पर बच्चों ने पौधे रोपे और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। पौधरोपण अभियान में शामिल बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि इस वर्ष संस्था करीब 10 हजार पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए उन्हें पौधे लगाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी समझाना जरूरी है। ब्यूरो