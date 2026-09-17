Noida News: बच्चों ने जाना कचरा और सीवेज प्रबंधन
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:20 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:20 PM IST
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नोएडा (संवाद)। चैलेंजर्स ग्रुप की पाठशाला के बच्चों ने बृहस्पतिवार को सेक्टर-54 एसटीपी और सेक्टर-34 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का भ्रमण कर सीवेज और कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया को समझा। प्राधिकरण के जल व सीवर विभाग द्वारा आयोजित इस शैक्षणिक भ्रमण में बच्चों ने देखा कि शहर के गंदे पानी का उपचार कैसे किया जाता है। इसके बाद उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में ठोस कचरे के प्रसंस्करण की जानकारी प्राप्त की और कचरे को अलग कर उसके उचित प्रबंधन के बारे में जाना। चैलेंजर्स ग्रुप के अध्यक्ष प्रिंस शर्मा ने कहा कि बच्चों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी इन प्रक्रियाओं को किताबों के बजाय प्रत्यक्ष रूप से देखकर समझा है, जिससे उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ महत्वपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान भी मिला है।