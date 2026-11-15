Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Children brought the journey through the four eras to life on stage.

Noida News: चारों युगों की यात्रा को बच्चों ने मंच पर किया जीवंत

Sun, 15 Nov 2026 07:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:02 PM IST
विज्ञापन
Children brought the journey through the four eras to life on stage.
फोटो
विज्ञापन


ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित प्रॉमिनेंस वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष समारोह की थीम द इटरनल जर्नी अक्रॉस 4 युगाज यानी चारों युगों की सनातन यात्रा रही। विद्यार्थियों ने शानदार नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग का जीवंत चित्रण किया। बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए चारों युगों की विशेषताओं और वर्तमान समय की चुनौतियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रवींद्र सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से जोड़ना जरूरी है। इस मौके पर डॉ. ऋचा सूद, प्रबंध निदेशक मयंक कुमार, निदेशक मणि कुमार आदि मौजूद रहें। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed