Noida News: दीपोत्सव में छठ पूजा पर नृत्य ने जीत दिल

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर ईटा-1 में नन्हक फाउंडेशन द्वारा दीपोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं और छठ पूजा पर नृत्य ने सभी का दिल जीत लिया। संस्थापक व अध्यक्ष साधना सिन्हा ने अतिथियों का स्वागत किया और फाउंडेशन के कार्यों की जानकारी दी। समाजसेवी नमनी ने समाज के प्रति जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला।

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