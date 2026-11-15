नोएडा के जेपी क्लासिक में छठ की रौनक, दूर-दराज से आए परिजनों के साथ डॉ. शुभ्रा सिन्हा ने मनाया महापर्व

नोएडा के सेक्टर स्थित जेपी क्लासिक अपार्टमेंट में छठ पूजा का आयोजन पूरी श्रद्धा के साथ किया गया। इस अवसर पर पटना निवासी डॉ. शुभ्रा सिन्हा ने डूबते सूर्य को संध्या अर्ध्य अर्पित किया। महापर्व की खास बात यह रही कि इसमें शामिल होने के लिए उनके पति, जो जम्मू-कश्मीर के उरी में एनएचपीसी में कार्यरत हैं, विशेष रूप से वहां से आए हैं।

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साथ ही उनके श्वसुर चंद्रशेखर प्रसाद भी इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए पटना से नोएडा पहुंचे हैं। परिवार साथ मिलकर मनाए गए इस पर्व ने सोसाइटी के माहौल को भक्तिमय और हर्षोल्लास से भर दिया। साथ ही उनके श्वसुर चंद्रशेखर प्रसाद भी इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए पटना से नोएडा पहुंचे हैं। परिवार साथ मिलकर मनाए गए इस पर्व ने सोसाइटी के माहौल को भक्तिमय और हर्षोल्लास से भर दिया।