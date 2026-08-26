Noida News: नियम के उल्लंघन पर 6442 वाहनों के चालान, 22 सीज

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नोएडा। यातायात पुलिस की ओर से बुधवार को यातायात नियमों का उल्लंघन पर 6442 वाहनों के ई-चालान किए और 22 वाहनों को जब्त किया। कार्रवाई में मैनुअल चालान 2831 और आईएसटीएमएस कैमरों से 3611 चालान किए गए। बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 2528 चालकों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने विपरीत दिशा, ओवर स्पीड, नो पार्किंग, फॉल्टी नंबर प्लेट मामलों में चालान किए। भंगेल चौक पर लोगों को नकली हेलमेट से बचने और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया। ब्यूरो