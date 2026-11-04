फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Case study workshop at IMS, with a focus on skill development

Noida News: आईएमएस में प्रकरण अध्ययन कार्यशाला, कौशल विकास पर बल

Wed, 04 Nov 2026 07:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:45 PM IST
विज्ञापन
Case study workshop at IMS, with a focus on skill development
नोएडा। सेक्टर 62 स्थित आईएमएस में विद्यार्थियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसका लक्ष्य विश्लेषणात्मक सोच, तार्किक क्षमता, समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल विकसित करना था। प्रकरण अध्ययन विश्लेषण विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में मानव संसाधन सलाहकार मधुलिका वर्मा ने विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रकरण अध्ययन केवल समस्या समझने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों को वास्तविक परिस्थितियों में सोचने और सही निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। आईएमएस की प्रबंधन संकाय प्रमुख डॉ. वर्तिका चतुर्वेदी ने बताया कि कार्यशाला में संवादात्मक गतिविधियों और वास्तविक व्यावसायिक उदाहरणों का उपयोग किया गया। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण करना और तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लेना सिखाया गया। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed