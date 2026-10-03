Noida News: छात्रा की मौत के मामले में दोस्त पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:05 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:05 PM IST
विज्ञापन
दनकौर (संवाद)। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बीएससी एग्रीकल्चर की 19 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने उसके दोस्त के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी दर्ज की है। बिहार के दरभंगा निवासी छात्रा के पिता अशोक कुमार नायक ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के मुताबिक छात्रा अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। 15 सितंबर को दनकौर कस्बे स्थित पीजी के कमरे में वह मृत मिली थी। परिजनों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अमन उसे परेशान कर रहा था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को अमन के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोतवाली के कार्यवाहक प्रभारी सोहन पाल सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन