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Noida News: घर के बाहर खड़ी कार चोरी, प्राथमिकी दर्ज

Sun, 13 Sep 2026 08:52 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 08:52 PM IST
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Car parked outside house stolen, FIR lodged
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-121 स्थित ओम साईं सिटी में एक कार चोरी हो गई। पीड़ित वाहन मालिक जयप्रकाश ने थाना फेज-3 में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई तहरीर में जयप्रकाश ने बताया कि वह सेक्टर-121 स्थित ओम साईं सिटी में रहते हैं। उनका आरोप है कि शुक्रवार को घर के सामने गली में अपनी कार खड़ा किया था। अगले दिन शनिवार की सुबह उनकी कार वहां से गायब थी। आसपास काफी खोजबीन करने पर जब कार का कोई सुराग नहीं मिला तो पीड़ित ने फेज-3 थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश की जा रही है।
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