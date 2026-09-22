Noida News: खाली प्लॉटों में झाड़ियां उगीं

विज्ञापन

नोएडा। सेक्टर-144 में खाली पड़े प्लॉटों में झाड़ियां उगने से निवासी परेशान हैं। आरडब्ल्यूए महासचिव भगत सिंह तोंगड़ ने बताया कि झाड़ियों में सांप, बिच्छू और गोह जैसे जीव घूम रहे हैं। कई बार ये आसपास के घरों में भी पहुंच जाते हैं। इससे बच्चों, बुजुर्गों और अन्य निवासियों में डर बना हुआ है। आरडब्ल्यूए के अनुसार समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। आरडब्ल्यूए ने प्राधिकरण से खाली प्लॉटों की सफाई कराने और संबंधित मालिकों को नोटिस जारी करने की मांग की है। ब्यूरो