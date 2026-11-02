Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेंगे बस शेल्टर, 36वें किलोमीटर पर मिलेगी सुविधा

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- जेवर विधायक के प्रस्ताव पर यमुना प्राधिकरण ने चिह्नित की जमीनमाई सिटी रिपोर्टरयमुना सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस पकड़ने के लिए अब यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक्सप्रेसवे के 36वें किलोमीटर पर दोनों ओर बस शेल्टर बनाए जाएंगे। यहां बसों के रुकने के लिए अलग व्यवस्था होगी।दरअसल, यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरने वाली बसें कई जिलों और राज्यों के बीच संचालित होती हैं। जेवर और आसपास के गांवों के लोग भी इन बसों से सफर करते हैं। बस चालक भी कई बार बीच रास्ते में ही वाहन रोककर यात्रियों को उतारते और बैठाते हैं। तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही के बीच यह स्थिति हादसों का खतरा बढ़ाती है। इस समस्या को देखते हुए जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने यमुना प्राधिकरण से बस शेल्टर बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे के 36वें किलोमीटर पर दोनों ओर स्थान चिह्नित किया है। शेल्टर सर्विस मार्ग पर रैंप के पास बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा से आगरा जाने वाली बसें रैंप से उतरकर शेल्टर पर रुकेंगी और यात्रियों को बैठाने व उतारने के बाद अगले रैंप से एक्सप्रेसवे पर लौट जाएंगी। आगरा से ग्रेटर नोएडा आने वाली बसों के लिए भी दूसरी ओर इसी तरह की व्यवस्था होगी।जेवर-किशोरपुर मार्ग के पास जमीन चिह्नितयमुना प्राधिकरण के महाप्रबंधक (परियोजना) राजेंद्र भाटी के मुताबिक, बस शेल्टर निर्माण के लिए जेवर-किशोरपुर मार्ग के नजदीक स्थान चिह्नित कर लिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।