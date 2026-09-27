ग्रेटर नोएडा: ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे ट्रक से टकराई बस, चालक घायल

ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में रविवार को ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर जयपुर से हरिद्वार जा रही बस आगे चल रहे अज्ञात ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में बस चालक घायल हो गया, जबकि बस में सवार किसी यात्री को चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, बस का पंजीकरण नंबर आरजे14पीजे9126 है। बस जयपुर से यात्रियों को लेकर हरिद्वार की ओर जा रही थी। रविवार सुबह दनकौर थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे एक ट्रक से बस की पीछे से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद दनकौर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस चालक अबरार को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया।वहीं, बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरी बस की व्यवस्था की गई। सभी यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई है। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस को एक्सप्रेसवे से हटाकर किनारे करा दिया गया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। वर्तमान में एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है।पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस आगे चल रहे ट्रक से टकराई थी। ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से चला गया। पुलिस की ओर से ट्रक और उसके चालक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।