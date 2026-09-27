फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Bus collides with truck ahead on Eastern Peripheral Expressway

ग्रेटर नोएडा: ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे ट्रक से टकराई बस, चालक घायल

Sun, 27 Sep 2026 11:04 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 27 Sep 2026 11:04 AM IST
सार

बस जयपुर से यात्रियों को लेकर हरिद्वार की ओर जा रही थी। रविवार सुबह दनकौर थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे एक ट्रक से बस की पीछे से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

विज्ञापन
Bus collides with truck ahead on Eastern Peripheral Expressway
हादसे में क्षतिग्रस्त बस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में रविवार को ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर जयपुर से हरिद्वार जा रही बस आगे चल रहे अज्ञात ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में बस चालक घायल हो गया, जबकि बस में सवार किसी यात्री को चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा।

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, बस का पंजीकरण नंबर आरजे14पीजे9126 है। बस जयपुर से यात्रियों को लेकर हरिद्वार की ओर जा रही थी। रविवार सुबह दनकौर थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे एक ट्रक से बस की पीछे से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद दनकौर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस चालक अबरार को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया।
विज्ञापन


वहीं, बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरी बस की व्यवस्था की गई। सभी यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई है। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस को एक्सप्रेसवे से हटाकर किनारे करा दिया गया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। वर्तमान में एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस आगे चल रहे ट्रक से टकराई थी। ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से चला गया। पुलिस की ओर से ट्रक और उसके चालक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed