Noida News: बुधसिंह क्लब और खानपुर-2 टीम सेमीफाइनल में
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:42 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:42 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही बाबूराम भाटी मेमोरियल ग्रामीण क्रिकेट लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शुक्रवार को पहले मैच में बुधसिंह क्लब पाली ने बंबावड़ को 61 रन से पराजित किया। वहीं दूसरे मैच में खानपुर-2 ने बिसरख चैंपियंस को तीन विकेट से हराया।
दिन के पहले मैच में बुधसिंह क्लब ने बल्लेबाजी करते हुए टी-20 मुकाबले में पांच विकेट पर 197 रन का स्कोर खड़ा किया। सनी भड़ाना ने 72 रन और हरीश भड़ाना ने 61 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बंबावड़ की टीम दस विकेट पर 136 रन ही बना सकी। बुधसिंह क्लब की ओर से नीरज ने तीन विकेट और सनी ने दो विकेट हासिल किए। सनी भड़ाना को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। वहीं, दूसरे मैच में बिसरख चैंपियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 157 रन का स्कोर बनाया। दीपक भाटी ने 36 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से अभय ने तीन विकेट और सुशांत भाटी ने दो विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी खानपुर-2 की टीम ने सात विकेट पर 158 रन बनाकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। समर ने 35 रन और सुशांत भाटी ने 24 रन की पारी खेली। बिसरख चैंपियंस की ओर से हैरी सिंह ने दो विकेट प्राप्त किए।
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ग्रेटर नोएडा। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही बाबूराम भाटी मेमोरियल ग्रामीण क्रिकेट लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शुक्रवार को पहले मैच में बुधसिंह क्लब पाली ने बंबावड़ को 61 रन से पराजित किया। वहीं दूसरे मैच में खानपुर-2 ने बिसरख चैंपियंस को तीन विकेट से हराया।
दिन के पहले मैच में बुधसिंह क्लब ने बल्लेबाजी करते हुए टी-20 मुकाबले में पांच विकेट पर 197 रन का स्कोर खड़ा किया। सनी भड़ाना ने 72 रन और हरीश भड़ाना ने 61 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बंबावड़ की टीम दस विकेट पर 136 रन ही बना सकी। बुधसिंह क्लब की ओर से नीरज ने तीन विकेट और सनी ने दो विकेट हासिल किए। सनी भड़ाना को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। वहीं, दूसरे मैच में बिसरख चैंपियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 157 रन का स्कोर बनाया। दीपक भाटी ने 36 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से अभय ने तीन विकेट और सुशांत भाटी ने दो विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी खानपुर-2 की टीम ने सात विकेट पर 158 रन बनाकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। समर ने 35 रन और सुशांत भाटी ने 24 रन की पारी खेली। बिसरख चैंपियंस की ओर से हैरी सिंह ने दो विकेट प्राप्त किए।
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