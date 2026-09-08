Noida News: टूटी दीवार, बढ़ती झाड़ियां... पानी की टंकी की सुरक्षा को लेकर चिंता
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:30 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:30 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर चाई-4 स्थित आदर्श बिहार सोसाइटी (जनता फ्लैट्स) में पानी की टंकी की सुरक्षा को लेकर निवासी चिंतित हैं। टंकी के चारों ओर बनी चहारदीवारी कई जगह से टूट चुकी है। इससे कचरा और गंदगी टंकी परिसर में पहुंच रही है। वहीं, आसपास लंबी घास और झाड़ियां उगने से जहरीले जीवों के आने का खतरा बना हुआ है। निवासी अमित शर्मा ने बताया कि टंकी के आसपास काफी गंदगी जमा है। चहारदीवारी टूटने से धूल और कचरा पानी में जाने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि पानी रोजमर्रा की जरूरत है, इसलिए टंकी की सफाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गंदगी के कारण कई बार घरों में गंदा पानी आने की शिकायत भी होती है। निवासियों ने टूटी चहारदीवारी की मरम्मत कराने और आसपास उगी घास व झाड़ियों की सफाई कराने की मांग की है।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर चाई-4 स्थित आदर्श बिहार सोसाइटी (जनता फ्लैट्स) में पानी की टंकी की सुरक्षा को लेकर निवासी चिंतित हैं। टंकी के चारों ओर बनी चहारदीवारी कई जगह से टूट चुकी है। इससे कचरा और गंदगी टंकी परिसर में पहुंच रही है। वहीं, आसपास लंबी घास और झाड़ियां उगने से जहरीले जीवों के आने का खतरा बना हुआ है। निवासी अमित शर्मा ने बताया कि टंकी के आसपास काफी गंदगी जमा है। चहारदीवारी टूटने से धूल और कचरा पानी में जाने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि पानी रोजमर्रा की जरूरत है, इसलिए टंकी की सफाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गंदगी के कारण कई बार घरों में गंदा पानी आने की शिकायत भी होती है। निवासियों ने टूटी चहारदीवारी की मरम्मत कराने और आसपास उगी घास व झाड़ियों की सफाई कराने की मांग की है।