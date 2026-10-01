Noida News: जहांगीरपुर में रक्तदान शिविर लगा

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खुर्जा-जेवर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने बृहस्पतिवार को फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें बुलंदशहर के डॉ. लोकेश चैरिटेबल ब्लड सेंटर की टीम ने सहयोग किया। शिविर में लोगों ने 56 यूनिट रक्तदान किया। संस्था के अध्यक्ष विकास पंडित ने कहा कि रक्तदान महादान है। इस दौरान विकास, मोहित, मनीष, करन, कंचन, आकाश, प्रिंस और तबस्सुम समेत कई सदस्य मौजूद रहे।

