Noida News: दीपू के पंजे से बिसरख विजयी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:20 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:20 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही बाबूराम भाटी मेमोरियल ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट में बृहस्पतिवार को खेले गए मैच में बिसरख चैंपियंस ने तुगलपुर को 40 रन से हरा दिया। 16-16 ओवर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बिखरख चैंपियंस ने सात विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए। मनीष भाटी ने टीम के लिए उपयोगी 55 रन की पारी खेली। तुगलपुर से आरिफ खान ने दो विकेट हासिल किए। जवाब में तुगलपुर की टीम 104 रन पर सिमट गई। बिसरख चैंपियंस की ओर से दीपू भाटी ने पांच विकेट हासिल किए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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