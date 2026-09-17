Noida News: बायोटिक क्रिकेट क्लब 66 रन से जीती
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:56 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:56 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित रणभूमि क्रिकेट मैदान में बुधवार रात को रण भूमि फ्रेंडली मैचेस टूर्नामेंट का लीग मैच खेला गया। मुकाबला बायोटिक क्रिकेट क्लब ने 66 रन से जीता। पहले खेलते हुए बायोटिक क्रिकेट कल्ब ने 2 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए इलेवनॉल किंग्स 118 रन पर ऑल आउट हो गयी। बायोटिक के निशांत कुमार नाबाद 84 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं 3 विकेट गिराकर हिरेन बेस्ट बॉलर रहे।
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