Noida News: बिना सीसीटीवी की सुरक्षा वाले स्थानों से चुराते थे बाइक, तीन गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीदादरी। कोतवाली दादरी पुलिस ने जीटी रोड पर कोट गांव के पास से अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर कोट गांव के जंगल से चाकू और 18 बाइक बरामद की गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी दिल्ली-एनसीआर के जिलों में रेकी कर बिना सीसीटीवी कैमरों वालों स्थानों से बाइक चोरी करते थे और उन्हें जंगल या अन्य सुनसान स्थानों पर छिपा कर सस्ते दाम में बेच देते थे।एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि शुक्रवार को दादरी पुलिस की टीम कोट गांव के समीप सर्विस रोड पर जांच कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार तीन संदिग्धों को रोककर वाहन के कागजात मांगे गए, लेकिन वे प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद उन्हें कोतवाली लाया गया। आरोपियों की पहचान नई आबादी निवासी कलुआ, न्यारदगंज निवासी नितिन पंडित और चिटहेरा गांव के पास डूडा कॉलोनी निवासी अनमोल के रूप में हुई।पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एनसीआर के जिलों में घूमकर बाइक चोरी करते थे। पहले ऐसे स्थानों की रेकी की जाती थी, जहां वाहनों की निगरानी कम हो और सीसीटीवी कैमरे न लगे हों। वाहन मालिक के गाड़ी खड़ी कर कुछ दूरी पर जाते ही मास्टर चाबी से लॉक खोलकर बाइक लेकर फरार हो जाते थे।बरामद चार बाइकों में से चार गाजियाबाद और तीन ग्रेटर नोएडा से चोरी की गई थीं। बाकी बाइक के संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना कलुआ कबाड़ का काम करता है। अनमोल सर्विस स्टेशन पर और नितिन शिकंजी का ठेला लगाता है। तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।