Noida News: दयानतपुर में किसान प्रदर्शन स्थल पर मनाएंगे रक्षाबंधन

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यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के दयानतपुर गांव में अतिरिक्त मुआवजे और आबादी भूखंड की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों का कहना है कि वह शुक्रवार को प्रदर्शन स्थल पर ही रक्षा बंधन का त्योहार मनाएंगे। किसान संघर्ष समिति ने आंदोलन तेज करते हुए 1 सितंबर को धरनास्थल पर महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें करीब 10 हजार से अधिक किसान जुटेंगे। प्रदर्शन स्थल पर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी नरेंद्र नागर समेत राकेश कुमार, वीरपाल, गौरव सिंह और मनीष कुमार, रूप सिंह चौधरी, भोला कुमार, रतन सिंह और राम अवतार सहित अन्य किसान मौजूद रहे। ब्यूरो