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चाची-भतीजे के थे अवैध संबंध?: युवक की खुदकुशी मामले में गंभीर आरोप, परिजन बोले- वह शादी भी नहीं होने दे रही थी

Sat, 14 Nov 2026 01:15 PM IST
Akash Dubey माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Akash Dubey Updated Sat, 14 Nov 2026 01:15 PM IST
सार

अनिल कुमार श्रीवास की आत्महत्या पर परिजनों ने चाची पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट नहीं हैं। डॉक्टरों ने बिसरा सुरक्षित रख लिया है।

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Aunt accused of harassment in case involving young man s suicide
युवक की खुदकुशी पर उठे सवाल - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार
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यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के बिरौंडी गांव में पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या करने के मामले में नया मोड़ आया है। शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने उसकी चाची पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि चाची के युवक से अवैध संबंध थे और वह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। इतना ही नहीं वह उसकी शादी भी नहीं होने देना चाहती थी। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट नहीं होने पर डॉक्टरों ने बिसरा सुरक्षित रख लिया है।

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हमीरपुर निवासी अनिल कुमार श्रीवास (24) नोएडा के सेक्टर-17 स्थित जेजे कॉलोनी में अपने भाई बृजेश के साथ रहता था। वह एक राष्ट्रीय मीडिया संस्थान में हाउसकीपिंग का काम करता था। 6 नवंबर को वह नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बिरौंडी गांव स्थित अपनी चाची के घर जाने के लिए निकला था। इसके बाद से उसका परिवार से संपर्क नहीं हो सका। 11 नवंबर को पुलिस ने परिजनों को बिरौंडी गांव के पास एक खाली जमीन में पेड़ के नीचे युवक का शव मिलने की सूचना दी।

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युवक का नहीं मिला है मोबाइल
मृतक के भाई बृजेश ने आरोप लगाया कि धनतेरस के दिन अनिल नया मोबाइल फोन खरीदकर अपनी चाची को देने के लिए लाया था। उन्होंने चाची पर अनिल को मानसिक रूप से परेशान करने और उसकी शादी में बाधा डालने के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि अनिल की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए।

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पुलिस को अभी तक उसका मोबाइल फोन नहीं मिला है। जबकि उसका सिम चाची के किराये के कमरे से बरामद हुआ है। वहीं सूरजपुर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) भी निकलवाया गया है। सभी पहलुओं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

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