चाची-भतीजे के थे अवैध संबंध?: युवक की खुदकुशी मामले में गंभीर आरोप, परिजन बोले- वह शादी भी नहीं होने दे रही थी

यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के बिरौंडी गांव में पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या करने के मामले में नया मोड़ आया है। शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने उसकी चाची पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि चाची के युवक से अवैध संबंध थे और वह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। इतना ही नहीं वह उसकी शादी भी नहीं होने देना चाहती थी। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट नहीं होने पर डॉक्टरों ने बिसरा सुरक्षित रख लिया है।

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