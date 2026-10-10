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Noida News: एस्टर स्कूल ने जीता फुटबॉल टूर्नामेंट

Sat, 10 Oct 2026 07:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 07:54 PM IST
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Aster School wins football tournament
फोटो--
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-37 स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में आयोजित 19वें शहीद कैप्टन विजयंत थापर मेमोरियल इंटर-स्कूल बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट का शनिवार को समापन हुआ। फाइनल में एस्टर पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा ने मेजबान आर्मी पब्लिक स्कूल को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर खिताब जीता। निर्धारित समय तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं। वहीं, तीसरे स्थान के मुकाबले में इंडस वैली पब्लिक स्कूल, नोएडा ने एपीजे स्कूल को 4-0 से हराया। पांच से 10 अक्तूबर तक चले टूर्नामेंट में 12 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में मेजर जनरल ध्रुव सी. कटोच सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे।
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