Noida News: आश्रम वॉरियर्स ने 3 विकेट से जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित स्वास्तिक क्रिकेट मैदान में अल्टीमेट क्रिकेट बैटल सीजन-5 का लीग मैच खेला गया। मुकाबला आश्रम वॉरियर्स ने 3 विकेट से अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए तेजस क्रिकेट क्लब ने 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आश्रम वॉरियर्स ने 7 विकेट गवां कर 180 रन पर जीत दर्ज की। आश्रम के सागर 67 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं तेजस के मुकुल 3 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।