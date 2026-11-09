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Noida News: एएससीए ने 168 रन से मारी बाजी

Mon, 09 Nov 2026 08:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 08:40 PM IST
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ASCA emerged victorious by 168 runs
नोएडा (संवाद)। सेक्टर- 79 स्थित स्काउट क्रिकेट मैदान में एनसीआर स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन-1 का लीग मैच खेला गया। इसमें एएससीए जूनियर टीम ने जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी एएससीए जूनियर टीम ने 30 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाया। जवाब में उतरी जीआईआईएस अंडर-15 टीम 26.5 ओवर में 126 रन पर सिमट गई और 168 रन से जीत लिया। विराट मैन ऑफ द मैच रहे।
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