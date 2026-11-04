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Noida News: कला रचनात्मकता और नवाचार की नींव

Wed, 04 Nov 2026 08:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 08:36 PM IST
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Art The Foundation of Creativity and Innovation
नोएडा। एमिटी विश्वविद्यालय में विजुअल आर्ट्स में नवाचार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकार कविता नायर ने कहा कि कला, रचनात्मकता और नवाचार की नींव है। यह विचारों, कल्पनाओं और मानवीय अभिव्यक्ति को एक आकार देती है, जबकि तकनीक इन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए साधन प्रदान करती है। तकनीक कभी भी किसी कलाकार की मौलिकता, संवेदनशीलता और रचनात्मक दृष्टि की जगह नहीं ले सकती, फिर भी कलाकारों को नई तकनीकों के प्रति खुला दृष्टिकोण रखना चाहिए। ब्यूरो
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