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Noida News: कूड़े के बीच चारा तलाश रहे लावारिश पशु

Fri, 09 Oct 2026 07:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:14 PM IST
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animals foraging for fodder amidst the garbage
ग्रेटर नोएडा(संवाद)। सूरजपुर क्षेत्र में साफ-सफाई की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क किनारे जगह-जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जहां प्लास्टिक, पॉलीथिन और अन्य कचरा बिखरा पड़ा है। इस गंदगी के बीच लावारिश पशु खाने की तलाश में कूड़ा खा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय स्तर पर कूड़े का उचित निस्तारण नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खुले में पड़ा कचरा पर्यावरण और स्वच्छता के लिए भी चिंता का विषय है। निवासी आशुतोष ने बताया कि यह स्थिति यहां जगह-जगह है, अब जरूरत है कि संबंधित विभाग नियमित सफाई कराए, कूड़ा उठाने की व्यवस्था दुरुस्त करे और बेसहारा पशुओं के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए, ताकि क्षेत्र को स्वच्छ बनाया जा सके।
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