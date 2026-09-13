अमर उजाला शिक्षक सम्मान: सम्मानित होने के बाद गुरुजी बोले- सम्मान मिला, अब जिम्मेदारी और बढ़ी

किसी ने झिझक दूर की तो किसी ने खेल के मैदान में संवारा

ग्रेनो वेस्ट स्थित एस्टर पब्लिक स्कूल की रुचि वशिष्ठ ने बताया कि कक्षा में कई बच्चे ऐसे होते हैं, जिन्हें जवाब पता होता है, लेकिन वे बोलने से डरते हैं। ऐसे छात्रों को लगातार अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सेंट मैरी स्कूल, ग्रेनो वेस्ट की छवि रावत ने बताया कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए उनकी नियमितता को भी पहचान दी जाती है। बेहतर उपस्थिति वाले छात्रों को सम्मानित करने से उनमें स्कूल आने को लेकर उत्साह बढ़ता है। स्पर्श इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक अस्त कांत दास पिछले 17 वर्षों से बच्चों को खेलों से जोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेल केवल प्रतियोगिता जीतने का माध्यम नहीं हैं। मैदान बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना और हार के बाद दोबारा प्रयास करने का हौसला पैदा करता है।