Noida News: अमन, ऋत्विक व अंकित की टीमें बनीं चैंपियन

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर- 121 स्थित पिकलप्ले अकादमी में पिकलबॉल की ट्रिपल थ्रेट लीग सीजन-1 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में एनसीआर के 12 टीमों को तीन पूल में बांटकर करीब 70 मुकाबले खेले गए। फरीदाबाद की अमन, ऋत्विक और अंकित की टीम ने चैंपियनशिप अपने नाम की। नोएडा की सिद्धार्थ की टीम उपविजेता रही। वहीं अनमोल मलिक की टीम और प्रीतम की टीम संयुक्त रूप से दूसरे रनर-अप रहे। आयोजक आशीष गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने टीम प्रारूप और प्रतिस्पर्धी मुकाबलों को खूब पसंद किया।